“التعليم” تحذر من انتشار معلومات غير صحيحة بشأن حركة النقل

نفت الإدارة العامة لشؤون المعلمين التابعة لوزارة التعليم، ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية من معلومات بشأن نسبة حركة النقل للعام الدراسي الجاري، والتخصصات المنقولة. ودعت الإدارة في تغريدة لها عبر حسابها بـ”تويتر”، المعلمين والمعلمات المتقدمين لحركة النقل إلى تجاهل تلك المعلومات غير الصحيحة، وعدم الاهتمام بما ينشره بعض الأشخاص سعياً لتحقيق مصالح شخصية، أو زيادة في أعداد المتابعين. وأكدت الإدارة أنه في حال توفر أي معلومات جديدة فسيتم نشرها في الحسابات الرسمية.

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