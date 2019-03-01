بعد اتهامه للمقاولين بالتلاعب.. “العتيبي” يرد على أمين جدة: مشكلتنا تغيّر الكراسي!

دافع رجل الأعمال فهد الحماد العتيبي، عن المقاولين وقطاع الأعمال، أمس، ورد على أمين محافظة جدة صالح التركي، في اللقاء الذي أقيم بالغرفة التجارية بجدة، عبر ثلاث مداخلات، بعد اتهام الأخير المقاولين بعدم المصداقية والتلاعب في أعمالهم، وأنه سيتم نشر أسمائهم للمواطنين؛ مستشهداً بحفرة كانت أمام منزله واتضح أن العمل بها كان مغشوشاً.

وقال “العتيبي”: “تباكينا وبكينا عندما أزيح صالح التركي من مجلس الغرف السعودية، وكلنا ثقة في عمله وعطائه الجيد، وكان قدوتنا في الإنشاءات وفي الأعمال وفي جميع المجالات؛ ولكن تغير الكرسي تغير على المقاول”. وأضاف موجهاً حديثه لـ”التركي”: “بالنسبة لموضوع النظافة والصيانة؛ فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية التي أنت تتبع لها، لم تصرف حقوق المقاولين منذ عامين؛ ولذلك كيف ترسي مشروعاً وفيه العامل يتقاضى 400 ريال، وتنتظر منه نظافة؟! وكيف ترسي مشاريع بأقل وأنت تعمل بالمقارنة مع أرامكو، وأرامكو لا تنظر لأقل الأسعار، تنظر لأنسب الأسعار وللمؤهل في هذه العطاءات، وكيف تقول لمراقبك الذي استلم الحفرة أمام منزلك هل قام بالإشراف؟ لا نحمّل المقاول كل هذا؛ فالخطأ مشترك”؛ مشيراً إلى أن مشكلتهم بغرفة جدة أن كل وزير يعيّن كان يعمل بالغرفة، ويصبح ضد قطاع الأعمال.