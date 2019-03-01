بالصور.. 700 متبرع بالدم في حملة أصدقاء العطاء التطوعي

‏‏بلغ عدد المتبرعين بالدم في الحملة التي نظمها فريق أصدقاء العطاء التطوعي، تحت شعار «بدمك تمنح حياة»، أكثر من 700 متبرع، بالشراكة مع مدينة الملك فهد الطبية؛ وذلك خلال الفترة من الأحد 24 فبراير المنصرم وحتى أمس الخميس.

وأعرب مؤسس أصدقاء العطاء التطوعي بندر البريدي، عن شكره كل الداعمين والرعاة والمشاركين، خاصًّا بالشكر أعضاء الفريق المتطوعين على جهودهم المبذولة في إنجاح الحملة.

من جانبها، قالت قائدة الفريق هياء القحطاني، إن أعداد المتبرعين كانت تتزايد مع نهاية الحملة؛ ما جعلها ترى ‏الختام أجمل من الوداع، قائلةً: «كنت أتمنى ألا تنتهي الحملة؛ لما استشعرته من سعادة من الجميع، سواء الزوار أو المتبرعون والمتطوعون، وكذلك الكادر الطبي المشارك في الحملة».

وأكدت قائدة الفريق التطوعي أن الجميع تمنى ألا تنتهي الحكاية، لكن أُسدل الستار، وكانت النهاية سعيدة، مشيرةً إلى أنه تم تكريم مدينة الملك فهد الطبية، وعلى رأسهما نجاح المرشد ووليد المكيرش، وتكريم جميع الرعاة المشاركين والمتطوعين من الجنسين، مفصحةً عن تنظيم مبادرات أخرى قريبًا.