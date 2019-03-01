ضبط تشكيل عصابي بالقصيم تخصص في السرقة من السيارات

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، عن ضبط تشكيلٍ عصابي من أربعة وافدين من الجنسية التشادية والقبض عليهم، بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم السرقة من المركبات، والاستيلاء على محتوياتها من أموالٍ وممتلكات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، أنه جرى إيقاف المتهمين واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة القصيم حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة، بحق كل من يخالفها.