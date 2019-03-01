لافروف يزور السعودية ويبحث مع العساف العلاقات بين البلدين

اللقاء يناقش تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط..
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيتوجه إلى الرياض، للقاء وزير الخارجية إبراهيم العساف ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها اليوم، إن اللقاء المقرر عقده في الرياض، سيناقش خلاله الوزير الروسي العلاقات السعودية– الروسية وسبل تطويرها.
وأشارت الوزارة إلى أن لافروف سيجري جولة على دول الخليج، تشمل قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين 3-7 مارس.
وسيبحث لافروف خلال جولته، أهم تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والحاجة إلى حل النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية من خلال الحوار الشامل والنظر المتبادل في مصالح جميع الأطراف المعنية.
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