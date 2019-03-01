السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمر قنابل ويوقف مهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

دمر الجيش الجزائري قنبلتين تقليديتي الصنع في محافظة المدية جنوب البلاد.

وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم ، أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 4 مهربين وحجزت ما كان لديهم من مواد معدة للتهريب في جانت وتمنراست ، كما أوقفت في وهران 37 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

// انتهى //

17:44ت م

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الجزائر 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسدمر الجيش الجزائري قنبلتين تقليديتي الصنع في محافظة المدية جنوب البلاد.وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم ، أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 4 مهربين وحجزت ما كان لديهم من مواد معدة للتهريب في جانت وتمنراست ، كما أوقفت في وهران 37 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.// انتهى //17:44ت م0100

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