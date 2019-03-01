السعودية اليوم / وفد مركز الملك سلمان للإغاثة يزور إقليم كردستان العراق ويقف على الاحتياجات الإنسانية للإقليم



أربيل 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

قام وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بزيارة عمل لإقليم كردستان العراق بهدف الاطلاع على الاحتياجات الإنسانية هناك، بتنسيق ومتابعة من سفارة وقنصلية المملكة في العراق.

والتقى وفد المركز محافظ أربيل السيد نوازد هادي وناقش معه الاحتياج الإنساني في المحافظة ودور المنظمات الدولية والمحلية في تخفيف معاناة المحتاجين.

ونوه المحافظ بدور المملكة ممثلة بالمركز ودعمه المستمر للعراق في كل القطاعات الإنسانية والإغاثية، مبينا أن زيارة المركز لأربيل تعد من أهم الزيارات الميدانية.

بعدها زار الوفد المركز مخيم بحركا للنازحين واطلع على نشاطات المنظمات الدولية والأممية العاملة هناك وأبرز الاحتياجات الإنسانية للمخيم، كما توجه لمخيم دار شكران للاجئين للوقوف على الوضع الإنساني والخدمات الإنسانية المقدمة للاجئين، وأوجه الدعم التي يمكن تقديمها.

واجتمع الوفد مع مؤسسة برازاني الخيرية لمناقشة النشاطات الإنسانية التي يتم تنفيذها من قبل المؤسسة والتقارير عن الوضع الإنساني.

و التقى وفد مركز الملك سلمان للإغاثة مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في إقليم كردستان واطلع على التقارير الحديثة عن خطة الاحتياجات الإنسانية لعام 2019م وما هي أولويات الاحتياج الإنساني في الإقليم والمحافظات القريبة مثل محافظتي نينوى والموصل.

وعقد الوفد كذلك لقاء مع معاون محافظ الموصل للشوون الإدارية أمين إبراهيم الفنش، حيث ناقش الفريق معه الاحتياجات الإنسانية للموصل ودور المنظمات الأممية فيها ، كما بحث دور المحافظة في تقييم الاحتياجات الإنسانية وما الأدوار التي تقوم بها هناك.

//انتهى//

17:11ت م

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أربيل 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسقام وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بزيارة عمل لإقليم كردستان العراق بهدف الاطلاع على الاحتياجات الإنسانية هناك، بتنسيق ومتابعة من سفارة وقنصلية المملكة في العراق.والتقى وفد المركز محافظ أربيل السيد نوازد هادي وناقش معه الاحتياج الإنساني في المحافظة ودور المنظمات الدولية والمحلية في تخفيف معاناة المحتاجين.ونوه المحافظ بدور المملكة ممثلة بالمركز ودعمه المستمر للعراق في كل القطاعات الإنسانية والإغاثية، مبينا أن زيارة المركز لأربيل تعد من أهم الزيارات الميدانية.بعدها زار الوفد المركز مخيم بحركا للنازحين واطلع على نشاطات المنظمات الدولية والأممية العاملة هناك وأبرز الاحتياجات الإنسانية للمخيم، كما توجه لمخيم دار شكران للاجئين للوقوف على الوضع الإنساني والخدمات الإنسانية المقدمة للاجئين، وأوجه الدعم التي يمكن تقديمها.واجتمع الوفد مع مؤسسة برازاني الخيرية لمناقشة النشاطات الإنسانية التي يتم تنفيذها من قبل المؤسسة والتقارير عن الوضع الإنساني.و التقى وفد مركز الملك سلمان للإغاثة مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في إقليم كردستان واطلع على التقارير الحديثة عن خطة الاحتياجات الإنسانية لعام 2019م وما هي أولويات الاحتياج الإنساني في الإقليم والمحافظات القريبة مثل محافظتي نينوى والموصل.وعقد الوفد كذلك لقاء مع معاون محافظ الموصل للشوون الإدارية أمين إبراهيم الفنش، حيث ناقش الفريق معه الاحتياجات الإنسانية للموصل ودور المنظمات الأممية فيها ، كما بحث دور المحافظة في تقييم الاحتياجات الإنسانية وما الأدوار التي تقوم بها هناك.//انتهى//17:11ت م0083

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