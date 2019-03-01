السعودية اليوم / رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بالشرقية يقف على خدمات المنافذ الحدودية بالمنطقة



الدمام 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

يقف مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، على رصد نسبة رضا المستفيدين من مستوى الخدمات التي تقدمها المنافذ الحدودية بالمنطقة الشرقية المتمثلة في (منفذ مطار الملك فهد الدولي، وجسر الملك فهد، منفذ الرقعي، ومنفذ الخفجي، وصولاً لمنفذ البطحاء).

ويقوم الباحثون في المشروع بإجراء عمليات المسح وأخذ المقابلات الميدانية بشكل عشوائي مع المستفيدين وتعبئة الاستبانات المخصصة وذلك لمعرفة مدى الرضا عن الخدمات المقدمة في المنافد الحدودية.

وأكد صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية ، بأن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين والعمل على تطويرها بما يتناسب وتطلعاتهم، يعد من أولويات حكومتنا الرشيدة، وهو ما تعبر عنه توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس المشروع، وسمو نائبة (حفظهم الله)، في رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضاهم.

وأضاف سموه بأن عملية المسح تخضع لمعايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلاً عن تحفيز الاجهزة الحكومية على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها.

//انتهى//

17:10ت م

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الدمام 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسيقف مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، على رصد نسبة رضا المستفيدين من مستوى الخدمات التي تقدمها المنافذ الحدودية بالمنطقة الشرقية المتمثلة في (منفذ مطار الملك فهد الدولي، وجسر الملك فهد، منفذ الرقعي، ومنفذ الخفجي، وصولاً لمنفذ البطحاء).ويقوم الباحثون في المشروع بإجراء عمليات المسح وأخذ المقابلات الميدانية بشكل عشوائي مع المستفيدين وتعبئة الاستبانات المخصصة وذلك لمعرفة مدى الرضا عن الخدمات المقدمة في المنافد الحدودية.وأكد صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية ، بأن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين والعمل على تطويرها بما يتناسب وتطلعاتهم، يعد من أولويات حكومتنا الرشيدة، وهو ما تعبر عنه توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس المشروع، وسمو نائبة (حفظهم الله)، في رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضاهم.وأضاف سموه بأن عملية المسح تخضع لمعايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلاً عن تحفيز الاجهزة الحكومية على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها.//انتهى//17:10ت م0080

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