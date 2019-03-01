السعودية اليوم / الجيش اليمني مسنودًا بطيران التحالف يستعيد مواقع جديدة في البقع بصعدة



عدن 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

استعادت وحدات من الجيش اليمني مسنودة بطيران التحالف العربي مواقع جديدة في جبهة البقع بمحافظة صعدة عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال قائد لواء مهام الاقتحامات (١٢٦) في الجيش اليمني العميد عبداللطيف الضبياني، إن وحدات من الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي حررت جبال البتيرا ومسيل الفرع المطلة على سلسلة قرى وائلة ومركز عمليات البتيرا الذي كانت تتمركز فيه ميليشيا الإرهاب لإدارة العمليات العسكرية في غرب البقع.

وذكر المصدر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمير آليات عسكرية.

// انتهى //

17:06ت م

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عدن 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واساستعادت وحدات من الجيش اليمني مسنودة بطيران التحالف العربي مواقع جديدة في جبهة البقع بمحافظة صعدة عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وقال قائد لواء مهام الاقتحامات (١٢٦) في الجيش اليمني العميد عبداللطيف الضبياني، إن وحدات من الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي حررت جبال البتيرا ومسيل الفرع المطلة على سلسلة قرى وائلة ومركز عمليات البتيرا الذي كانت تتمركز فيه ميليشيا الإرهاب لإدارة العمليات العسكرية في غرب البقع.وذكر المصدر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمير آليات عسكرية.// انتهى //17:06ت م0079

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