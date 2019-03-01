شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. حملة للتبرع بالدم للجنود في الحد الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبد الرحمن بن سعد العصيمي، أن حملة التبرع بالدم للجنود المشاركين في الحد الجنوبي تأتي في إطار مشاركة الفرع تجاه مسؤوليته الوطنية والشرعية، داعياً الله تعالى بالنصر والتمكين لجنودنا البواسل وأن يتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم، وأن يخلفهم الله خيراً في أهليهم وذويهم، ويحفظ لهذه البلاد ولاة أمرها ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.
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