شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مركز الملك سلمان يزور إقليم كردستان العراق والان نبدء بالتفاصيل

قام وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بزيارة عمل لإقليم كردستان العراق بهدف الاطلاع على الاحتياجات الإنسانية هناك، بتنسيق ومتابعة من سفارة وقنصلية المملكة في العراق.

والتقى وفد المركز محافظ أربيل السيد نوازد هادي وناقش معه الاحتياج الإنساني في المحافظة ودور المنظمات الدولية والمحلية في تخفيف معاناة المحتاجين.

ونوه المحافظ بدور المملكة ممثلة بالمركز ودعمه المستمر للعراق في كل القطاعات الإنسانية والإغاثية، مبينا أن زيارة المركز لأربيل تعد من أهم الزيارات الميدانية.