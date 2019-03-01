الان تتابع رسميا.. إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة نجل أسامة بن لادن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إسقاط الجنسية السعودية عن “حمزة” نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، من السجلات الرسمية.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس الخميس، عن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض على نجل أسامة بن لادن.
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