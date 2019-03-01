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رابط التسجيل في حساب المواطن للدفعة الجديدة … القحطاني يحث المستفيدين على الإفصاح

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نرصد لكم متابعينا الكرام وزوارنا في موقع نجوم مصرية ، اخر اخبار حساب المواطن بدولة المملكة العربية ” ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن اخبار حساب المواطن وكيفية الإستعلام عن الدفعة القادمة ، وكيفية تقديم الإعتراض والعديد من الأمور الأخرى ، حيث سنعمل من خلال هذا المقال على تقديم كافة الاخبار عن حساب المواطن ، حيث تقدم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية مخصصات مالية تحت مسمى ” حساب المواطن ” للتغلب على الآثار السلبية جراء تطبيق الإصلاحيات الاقتصادية. ، ونرصد لكم في ختام المقال رابط البوابة الإلكترونية من أجل الإستعلام عن نتائج الأهلية وفحص الدفعة الجديدة في حساب المواطن .

رابط حساب المواطن للتعرف على قيمة الدعم

رابط حساب المواطن للتعرف على قيمة الدعم

رابط حساب المواطن للتعرف على قيمة الدعم

سلطان القحطاني يحث المستفيدين على ضرورة الإفصاح

أكد المتحدث الرسمي بإسم حساب المواطن سلطان القحطاني على أنه يتوجب على المتقدم عند التسجيل ضرورة الإفصاح عن بيانات الدخل للأسرة وتشمل التابعين ، وقد أكد على أن الإفصاح يعتبر شرطاً مهماً من شروط الاهلية ، وقد نوه القحطاني على ضرورة الكشف عن كافة مصادر الدخل في حال وجد أكثر من مصدر للدخل ، والأفصاح عن قيمة الدخل شاملاً كافة العلاوات والبدلات قبل خصم أقساط القروط في حال كان لدي المتقدم قرض ، وقد أكد على أن البرنامج يعمل على التحقق من دخل وبيانات المستفيدين وفقاً لآلية مرتبطة بعدة جهات حكومية .

حساب المواطن يكشف سبب عدم صرف الدعم للمتزوجة حديثاً

كشف حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية ، على أن سبب عدم صرف الدعم للمواطنة المتزوجة حديثاً أنها تفتقد لأحد شروط الأهلية ، وقد جاء ذلك من خلال رد الحساب من خلال حساب خدمة العملاء على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ” حيث أكد حساب خدمة العملاء بقوله : ” في حال تم تحديث الحالة الإجتماعية في الأحوال المدنية لمتزوجة ، سوف تصبح حالة الاهلية لديك غير مؤهلة في حسابك ، ويتم إضافة كتابع لدى رب الأسرة ، وسيتم إحتساب دعمك ضمن مبلغ الدعم لرب الأسرة “.

رابط حساب المواطن

وفي ختام المقال نرصد لكم رابط من أجل تسجيل حساب المواطن والإستعلام عن نتائج الأهلية ، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن رابط حساب المواطن ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية لدي حساب المواطن من خلال الرابط التالي هـــــنــــا

 

 

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