شكرا لقرائتكم خبر عن حملة التفتيش على مطاعم جدة.. 10 مواقع مخالفة للصحة العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

ضبطت لجان مشكلة بتوجيه من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد عدداً من المطاعم و المقاهي التي خالفت الصحة العامة وذلك خلال حملة مفاجئة ضمت الأمانة و الدفاع المدني والشرطة و التجارة وبمتابعة من محافظة جدة.

ونفذ فريق العمل عدة حملات على مطاعم ومقاهي في جدة رصد خلالها عدداً من المخالفات الصحية والبيئة والتي تخالف الصحة العامة، و تم ضبط كميات من الخضروات الفاسدة والمواد المنتهية الصلاحية والتي تم تحريزها وإتلافها بموجب محاضر رسمية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 مواقع مخالفة للصحة العامة و (٢٦) مخالفا لنظام الإقامة والعمل، و تعددت المخالفات ومنها غياب النظافة و استخدام أدوات صدئة و استخدام مواد غذائية مجهولة المصدر ولحوم ودواجن لا مصدر لها و عدم وجود بطاقات صحية للعاملين واكتشاف مخالفات في تجهيزات المبنى وتدني مستوى النظافة العامة واستخدام مواد غذائية منتهية، بجانب ظهور علامات الفساد والتلف على المواد الغذائية وأخرى منتهية الصلاحية بجانب سوء تداولها وحفظها وتخزينها، كذلك عدم وجود رخصة فتح النشاط أو كروت صحية.

و كانت أمانة جدة ضمن حملاتها المشتركة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لإلزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية على وجبات الأطعمة أنذرت ممثلة في إدارة رقابة الأسواق خلال الشهر الأول للحملة المشتركة 402 منشأة غذائية لم تلتزم بوضع السعرات الحرارية في قائمة وجباتها وذلك من إجمالي 680 منشأة شملتها الجولات التفتيشية، وجرى إشعارها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها إلى جانب تقديم التوعية اللازمة لها بأهمية تطبيق الأنظمة الغذائية.