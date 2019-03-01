السعودية | قبل مكافأة واشنطن.. السعودية أسقطت جنسية حمزة بن لادن

شكرا لقرائتكم قبل مكافأة واشنطن.. السعودية أسقطت جنسية حمزة بن لادن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الداخلية السعودية عن تجريد حمزة أسامة بن لادن من الجنسية، وذلك وفق ما أعلنت صحيفة "أم القرى" السعودية الرسمية، وقد نشرت القرار في 22 من شهر فبراير الماضي، قبل قيام الولايات المتحدة بالإعلان عن المكافأة التي رصدتها للقبض عليه.

وكانت الولايات المتحدة رصدت مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يُقدم معلومات تُسهم في القبض على حمزة ابن أسامة بن لادن الزعيم السابق لتنظيم القاعدة. فنجل بن لادن المفضل حسب وزارة الخارجية الأميركية بدأ يبرز كزعيم جديد للتنظيم المسلح.

وعرضت واشنطن المكافأة بعد أن هدد حمزة عبر الإنترنت بالقيام باعتداءات ضد الولايات المتحدة للانتقام من قتل القوات الخاصة الأميركية لوالده في عام 2011، والذي كان مختبئاً في بلدة إيبت آباد الباكستانية.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن "حمزة بن لادن هو نجل زعيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قتل، وقيادي صاعد في تنظيم القاعدة". وأضافت أن هذه المكافأة هي مقابل معلومات "تتيح التعرف عليه أو تحديد مكانه في أي بلد كان".