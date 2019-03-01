رقم طوارئ الكهرباء الرياض من الأمور التى لايتوفق البحث عنها من قبل جميع سكان مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، لمه تُشكله الخدمة من أهمية لدي المواطنين، وقد تحدث اعطال فيريدون الإتصال بخدمة العملاء في الشركة السعودية للكهرباء للإبلاغ أو الاستفسار عن أمر معينة، ورغم أن الشركة السعودية للكهرباء كانت قد أتاحت رقم طوارئ الكهرباء الرياض مجانًا للمواطنين، ألا أنه اتضح عدم مجانية المكالمة مما أثار غضب المشتركين وفقد ثقتهم في الشركة، وخاصة بعد انقطاع الكهرباء كثيرًا في الأونة الأخيرة، وحاليًا تبذل قصاري جهدها في إعادة الثقة بين عملائها وتوفير موظفين للرد على رقم طوارئ الكهرباء الرياض في أسرع وقت والعمل على حل المشاكل التى تواجه مستخدمى الخدمة.

رقم طوارئ الكهرباء الرياض

تعتبر رقم طوارئ الكهرباء الرياض من أبرز أرقام الخدمات التى يحتاجها المواطن السعودي، ويجب أن يبقى حاضرًا في ذهنه طول الوقت، ولأن المواطنين في المملكة يبحثون عليه على الإنترنت باستمرار فهو كالتالي:

الطوارئ (933)

كما يمكن للمواطنين تسجيل الدخول على رابط الشركة السعودية للكهرباء من هنا والإطلاع على كافة الخدمات التى تقدمها الشركة للمشتركين.

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