، شاهد من نجران.. "الشؤون الإسلامية" تدشن سابع حملات التبرع بالدم للمرابطين ،

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نظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، الحملة السابعة للتبرع بالدم للجنود المشاركين في الحد الجنوبي، والتي أقيمت بمحافظة شرورة، بالتعاون مع مستشفى شرورة العام؛ حيث كان المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي، في أوائل المتبرعين بالدم في هذه الحملة.
وقد أوضح "العصيمي" أن هذه الحملة وما سبقها؛ تأتي استشعاراً للدور العظيم الذي يقوم به جنودنا البواسل ممن قدّموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن هذا الوطن المبارك ومقدساته.
وصاحَبَ الحملة قيام "العصيمي" يرافقه قائد قوة شرورة اللواء ركن عبدالله بن معيض الجعيد، بزيارة المصابين من الجنود المرابطين بمستشفى شرورة العام والمستشفى العسكري بالمحافظة، وتم إبلاغهم سلام ودعاء وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وقدم مدير الفرع، الهدية، نيابةً عن الوزير.
وبيّن "العصيمي" أن هذه الحملة وما قبلها، وكذلك زيارة المصابين من الجنود البواسل؛ إنما هي في إطار التوجيهات الصادرة من الوزير شخصياً، وينفذها مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران؛ تقديراً ووفاءً لهؤلاء المرابطين الذي سطروا بدمائهم الزاكية أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن والمقدسات، وحماية حدود بلادنا المباركة.
شاهد من نجران.. "الشؤون الإسلامية" تدشن سابع حملات التبرع بالدم للمرابطينعلي حفول الخليج 365 2019-03-01
نظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، الحملة السابعة للتبرع بالدم للجنود المشاركين في الحد الجنوبي، والتي أقيمت بمحافظة شرورة، بالتعاون مع مستشفى شرورة العام؛ حيث كان المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي، في أوائل المتبرعين بالدم في هذه الحملة.
وقد أوضح "العصيمي" أن هذه الحملة وما سبقها؛ تأتي استشعاراً للدور العظيم الذي يقوم به جنودنا البواسل ممن قدّموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن هذا الوطن المبارك ومقدساته.
وصاحَبَ الحملة قيام "العصيمي" يرافقه قائد قوة شرورة اللواء ركن عبدالله بن معيض الجعيد، بزيارة المصابين من الجنود المرابطين بمستشفى شرورة العام والمستشفى العسكري بالمحافظة، وتم إبلاغهم سلام ودعاء وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وقدم مدير الفرع، الهدية، نيابةً عن الوزير.
وبيّن "العصيمي" أن هذه الحملة وما قبلها، وكذلك زيارة المصابين من الجنود البواسل؛ إنما هي في إطار التوجيهات الصادرة من الوزير شخصياً، وينفذها مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران؛ تقديراً ووفاءً لهؤلاء المرابطين الذي سطروا بدمائهم الزاكية أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن والمقدسات، وحماية حدود بلادنا المباركة.
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
05:08 PM
مدير الفرع كان من أوائل المتبرعين ورافقه قائد قوة شرورة لزيارة الجنود المصابين
نظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، الحملة السابعة للتبرع بالدم للجنود المشاركين في الحد الجنوبي، والتي أقيمت بمحافظة شرورة، بالتعاون مع مستشفى شرورة العام؛ حيث كان المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي، في أوائل المتبرعين بالدم في هذه الحملة.
وقد أوضح "العصيمي" أن هذه الحملة وما سبقها؛ تأتي استشعاراً للدور العظيم الذي يقوم به جنودنا البواسل ممن قدّموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن هذا الوطن المبارك ومقدساته.
وصاحَبَ الحملة قيام "العصيمي" يرافقه قائد قوة شرورة اللواء ركن عبدالله بن معيض الجعيد، بزيارة المصابين من الجنود المرابطين بمستشفى شرورة العام والمستشفى العسكري بالمحافظة، وتم إبلاغهم سلام ودعاء وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وقدم مدير الفرع، الهدية، نيابةً عن الوزير.
وبيّن "العصيمي" أن هذه الحملة وما قبلها، وكذلك زيارة المصابين من الجنود البواسل؛ إنما هي في إطار التوجيهات الصادرة من الوزير شخصياً، وينفذها مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران؛ تقديراً ووفاءً لهؤلاء المرابطين الذي سطروا بدمائهم الزاكية أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن والمقدسات، وحماية حدود بلادنا المباركة.
، شاهد من نجران.. "الشؤون الإسلامية" تدشن سابع حملات التبرع بالدم للمرابطين ،
المصدر : الخليج 365
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