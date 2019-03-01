، "آل الشيخ": دراسة لإصدار ترخيص أول معهد للموسيقى بالممكلة قريباً ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن عنه بحفل تكريم الراحل "أبو بكر سالم" الذي أطل عبر"الهولوغرام"

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أن هناك دراسة تقوم بها اللجنة الفنية التابعة للهيئة العامة للثقافة لإصدار ترخيص معهد موسيقي في المملكة قريباً.

وأعلن "آل الشيخ" عن ذلك في نهاية حفل تكريم الفنان الراحل أبو بكر سالم، مساء أمس الخميس؛ بحضور أبنائه ومجموعة من الفنانين والجمهور.

وكان مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، قد احتضن، ليلة أمس، حفل تكريم الفنان الراحل أبو بكر سالم الذي أطل أمام الجمهور بتقنية "الهولوغرام"؛ وذلك بحضور 15 فناناً.

يشار إلى أن "آل الشيخ" كان قد أعلن في يناير الماضي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد لإعلان إستراتيجية الهيئة العامة للترفيه الجديدة عن السماح بإصدار التراخيص للعروض الحية في المقاهي والمطاعم لعزف الموسيقى والأغاني والكوميديا وعروض خفة اليد، مؤكدًا أن الأولوية ستكون للسعوديين.