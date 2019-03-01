الجدعان: السعودية ملتزمة بدعم الأردن ماليا!

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن السعودية ملتزمة بدعم الأردن مالياً، مشيرًا إلى أن مشروع نيوم العملاق سيوفر فرصاً كبيرة للأردنيين.

الدعم السعودي لاقتصاد الأردن

ووفقا لـ”العربية” تأتي تصريحات الجدعان لتؤكد على تواصل الدعم السعودي لاقتصاد الأردن، وجاءت بالتزامن مع اجتماعات مؤتمر مبادرة لندن 2019م، حيث وقعت عمان مذكرتي تفاهم الأولى مع الحكومة البريطانية للتعاون في مجال الموارد البشرية، والثانية مع الوكالة الفرنسية للإنماء لتوفير التمويل للموازنة وللمشروعات التي تشكل أولوية تنموية في الأردن.

تمويل المشروعات

وتصل قيمة الحزمة التمويلية ضمن مذكرة التفاهم الإطارية مع الوكالة الفرنسية للإنماء سقف مليار يورو تغطي السنوات 2019-2022م، بما يمكن الأردن من تمويل مشروعات ذات أهمية لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي، والنفايات الصلبة، والنقل، والتنمية الحضرية والمحلية والطاقة، إضافةً إلى الحوكمة والتدريب المهني.

اجتماع رباعي لدعم الأردن

وبحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ستعقد اجتماعات مشتركة بين الطرفين، كل ثلاثة أشهر، لتحديد مجالات ذات أولوية للتعاون في إطار هذه المذكرة متابعة تنفيذها. وفي يونيو الماضي كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد دعا إلى اجتماع رباعي والذي ضم الملك الأردني الملك عبدالله الثاني، والشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، لبحث سبل دعم الأردن لتخطي أزمته الاقتصادية. وقدمت القمة إلى الأردن حزمة مساعدات بلغت 2.5 مليار دولار. وتم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمس مئة مليون دولار أميركي.