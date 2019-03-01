اخبار السعوديه

موعد مباراة الاهلي والاتحاد والقنوات الناقلة واسماء المعلقين

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تجري مباراة الاهلي ضد اتحاد جدة يوم الجمعة، في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله ، في إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرين من دوري كاس الامير السعودي لكرة القدم.

وتنقل مباراة الاهلي ضد الاتحاد عبر قناتي دوري بلس والسعودية الرياضية (Dawri Plus 1 HD - KSA Sports 1)، علما أن مباراة الذهاب انتهت بافوز الاهلي 3-1

ويتواجد الأهلي المركز الخامس على جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان، في حين يحتل الاتحاد المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

ويعلق على مجريات مباراة الاهلي والاتحاد اليوم، فهد العتيبي وسمير المعيرفي عبر قناة الرياضية الاولى، فيما حماد العنزي يكون على قناة دوري بلس.

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