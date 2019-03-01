مباشر مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي الان

نكون معكم في وكالة سوا الاخبارية، يوم الجمعة، عند الساعة 6:35 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، في تغطية مباشرة نتيجة مباراة الهلال ضد الفيصلي في دوري كاس الامير محمد بن سلمان السعودي لكرة القدم.

وتجري مباراة الهلال ضد الفيصلي في استاد جامعة الملك سعود، لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

النتيجة الان (الهلال 0-0 الفيصلي) تنويه حدث الصفحة لحظة بلحظة (حين بدء المباراة) لمتابعة النتيجة مباشرة أو اضغط هنا

يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب الدروي السعودي برصيد 52 نقطة بفارق 3 نقاط امام النصر، فيما يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 30 نقطة فقط.