إصابة شخصين في حريق بـ«خيبر».. والدفاع المدني يتدخل

أصيب شخصان مقيمان، اليوم الجمعة، في حريق نشب داخل شقة في حي المخطط بمحافظة خيبر، بمنطقة المدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني؛ إن الحريق اندلع صباح اليوم في شقة بالدور الثاني في إحدى عمائر حي المخطط بمحافظة خيبر، وتم على الفور توجيه فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث.

وأضاف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة، أنه اتضح أن الحريق اندلع داخل غرفة النوم بالشقة، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، مضيفًا أنه نتج عن الحادث إصابة مقيمَين من الجنسية اليمنية، وتم إخراجهما قبل الوصول إلى الموقع، ونقلهما عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.