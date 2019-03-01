بالصور.. خطة لمجابهة «كورونا» في سوق الإبل بوادي الدواسر

نفذ مكتب البيئة والمياه والزراعة في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، خطة تقصٍ شاملة في سوق الإبل بالمحافظة؛ لمواجهة فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقال مدير عام مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس محمد بن سعد بن ذيب، إن تطبيق خطة الاستقصاء الوبائي التي قام بها قسم الثروة الحيوانية اشتملت أيضًا على توعية مُلاك الإبل والرعاة، وفحص 35 رأسًا من الأبل.

وكانت الوزارة - وكإجراء احترازي - أغلقت سوق الإبل في وادي الدواسر والقريات، منذ عدة أيام، وأوصت الجهات المختصة بإغلاقها فورًا ومؤقتًا، وتم ذلك بعد ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا، مؤكدةً أنها ستطبق هذا الإجراء في الأسواق التي تظهر بها إصابات مماثلة.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى وجود بلاغات إصابات بشرية بمرض متلازمة الشرق الأوسط، التنفسية (كورونا) بمحافظة وادي الدواسر، وتسجيل حالات إيجابية في عينات الإبل المأخوذة، مضيفة أنه وللحاجة الماسة إلى تقليل مصادر انتشار المرض والإصابة بين ملاك الإبل والمخالطين من العمالة والزائرين إلى أسواق الإبل وتجمعاتها، نأمل سرعة إغلاق سوق الإبل بالمحافظة احترازيًّا لحين استقرار الوضع الوبائي للمرض.

وكان مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، كشف في وقت سابق، عن أن التزايد الأخير للحالات الثانوية في وادي الدواسر، مرتبط بحالة مريض ظهرت عليه الأعراض، وتبين بعد تشخيصه وجود عدد من العينات الإيجابية في المخالطين من أفراد أسرته وعدد ممن زاروه، وفي المخالطين من المراجعين.

وتابع: «أنه باشر التعامل مع هذه الزيادة في الحالات، وحصر المخالطين للحالات الإيجابية في المنشآت الصحية وفي المجتمع، وطبَّق الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعارف عليها، موضحًا أن هذه الزيادة تحدث في هذه الفترة من العام، وترتبط بكثافة مخالطة البشر للإبل، خاصةً في موسم ولادة الإبل وتنقُّلها».

وأعلن المركز تماثل 23 حالة مصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية للشفاء، في محافظة وادي الدواسر. وأشار المركز إلى أنه منذ ظهور الحالات هناك، اتخذ المركز الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، التي أسهمت - بفضل الله - في انخفاض الحالات إلى 10 حالات، واستمرار هذا الانخفاض.

وأهاب المركز بجميع المواطنين والمقيمين اتخاذ التدابير الوقائية عند مخالطة الإبل ومحيطها، والحرص على تطهير اليدين وارتداء أدوات واقية عند التعامل مع إفرازات الإبل، والتعاون مع فرق وزارة الصحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والإفصاح عن مخالطة الإبل عند الحاجة إلى زيارة أقسام الطوارئ والتنويم، داعيًّا الجميع إلى الالتزام بتعليمات منع البيع والتداول العشوائي لحليب الإبل ومنتجاتها.