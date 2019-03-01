عم الطفلة «أمجاد»: لعبة إلكترونية دفعتها لإلقاء نفسها في بئر بجازان

عادت مخاطر الألعاب الإلكترونية (الحوت الأزرق، مومو، مريم، وغيرها) على المراهقين إلى الواجهة مجددًا، عقب الحادث الذي تعرضت له طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا.

فقد قامت الطفلة «أمجاد» بتحميل لعبة على هاتفها الجوال تحمل اسم «مريم»، وبعد شهرين من تحميل اللعبة ألقت بنفسها في بئر عميقة، هربًا من تهديدات اللعبة بقتل والدها ووالدتها، إذا لم تنفذ أوامرها.

عم الطفلة حكى تفاصيل الحادث الذي تعرضت له «أمجاد»؛ إذ أوضح يحيى المالكي أن الحادثة وقعت في قرية عصرة بمحافظة الداير التابعة لمنطقة جازان، خلال اليومين الماضيين، مضيفًا أن «أمجاد» حاولت الانتحار برمي نفسها في بئر منزلهم عند الساعة 12 في منتصف الليل، وفقًا لـ«العربية».

وأضاف عم الطفلة أن إخوة «أمجاد» نبهوا والدها على خروجها من المنزل وهي تركض حافية القدمين، وأنهم سمعوا صوت استغاثتها وطلبها النجدة من أبيها وأمها، فركض الأب نحو البئر، واستعان بالسلم للنزول إلى قاع البئر ومحاولته إنقاذ ابنته.

وأشار عم الطفلة إلى أن عمق البئر يبلغ 20 مترًا وارتفاع الماء به نحو 6 أمتار، مضيفًا أن والد «أمجاد» استعان بمساعدة أحد العاملين لديه، وتم إنقاذها خلال 20 دقيقة، ونقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف المالكي أن ابنة أخيه تمتلك هاتفًا محمولًا دون أي شريحة أو إنترنت، وحملت اللعبة التي تعمل دون الحاجة إلى الإنترنت، وخلال شهرين تمت معرفة كل المعلومات عن الأسرة واختراق جهاز الجوال والتقاط صور، وتهديدها بقتل والديها وطلب الامتثال لأوامر اللعبة.

وحول حالة «أمجاد» الصحية، قال عمها إنها تعاني من إصابة بليغة في الفخذ، وإنها تتماثل للشفاء في بيت والدها، مطالبًا الأهالي بالحذر ومراقبة هواتف أبنائهم، والتوعية بمخاطر مثل تلك الألعاب التي تدفع الأطفال إلى الانتحار.

يذكر أن لعبة الحوت الأزرق أدت إلى عدة حالات انتحار لأطفال، منها حالة طفلة بالمدينة المنورة في يوليو 2018م؛ حيث ذكر بيان لشرطة المدينة أن حادث انتحار فتاة «وادي ريم» مرتبطة بتأثر المنتحرة بلعبة الحوت الأزرق.

وأضاف البيان أن ذوي الفتاة أكدوا أنها شنقت نفسها في منزلهم بقرية «وادي ريم» جنوب المدينة المنورة، نتيجة تأثرها بلعبة الحوت الأزرق.