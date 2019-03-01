الخبير «الجهني»: «الحدث الكبير» في طريقه إلى الرياض والقصيم والشرقية

توقع الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم الجمعة، استقبال المنطقة ما وصفه بـ«الحدث الكبير»، هذا الأسبوع، ممثلًا في موجة غبارية واسعة على عدد من مناطق المملكة، تشمل: «الرياض والقصيم والشرقية»، وتمتد نحو الكويت والبحرين، ناصحًا بعدم التنزه بتاتًا، كما يفضل لكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي عدم خروجهم من منازلهم أثناء ذروة الموجة الغبارية.

بدوره، توقع خبير الأرصاد حسن كراني هطول الثلوج على شمال المملكة، مع انخفاض لدرجات الحرارة، مطالبًا المواطنين بالحيطة، في الوقت الذي توقع فيه الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، «حدثًا كبيرًا»؛ يتمثل في عاصفة ترابية على مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

وقال كراني، عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»: «بعون الله متوقع هطول ثلوج على مرتفعات جبل اللوز، الضلع، علقان، الحدود الشمالية، الجوف، مع فرصة + ضباب+ صقيع+ أمطار ثلجية».

وتابع خبير الأرصاد، قائلًا: «إن هناك تدفقًا ملموسًا للهواء البارد على الشمال، الغربية، الوسطى، الشرقية، مصحوبًا برياح نشطة، مشيرًا إلى أن فرصة انعدام الرؤية واردة، وإن الحيطة واجبة.

وكان كراني أوضح، في تغريدة سابقة، استمرار تعمق الكتلة القطبية الباردة على الشمال والغربية، مصحوبة برياح نشطة، مع فرصة لتكون الضباب والصقيع على الشمال، في حين تبدأ بالكتلة القطبية بالتعمق، فجر اليوم الجمعة، على الوسطى والشرقية مصحوبة برياح نشطة، مضيفًا أن الطقس سيكون غائمًا جزئيًّا على الغربية والوسطى والشرقية مع فرصة خلايا ممطرة خاصة على الشرقية.

من جهة أخرى، وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا، لأهالي نجران، بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي غلى إثارة الأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن الحالة الجوية تنتهي الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت في تقريرها لطقس اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، على بعض مناطق المملكة، مشيرة إلى ان مناطق «الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية» تتأثر باستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ما يتسبَّب في تكوُّن عواصف ترابية تؤدّي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة يصل تأثيره إلى منطقة نجران.

واوضحت هيئة الأرصاد أنَّ السماء ستكون غائمة جزئيًّا على شمال غرب وغرب المملكة، مشيرة إلى أن «نجران، وشرورة» ستسجل أعلى درجة حرارة لتصل إلى 33 درجة، فيما تسجل «طريف» أدنى درجة حرارة بـ2 درجة.