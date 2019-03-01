

طرابلس 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 950 سلة غذائية، تزن 70 طنًا و300 كيلو غرام، و1,900 فرشة على العائلات السورية اللاجئة في مدينة طرابلس اللبنانية.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة اللاجئين السورين في بيئات اللجوء.

// انتهى //

17:00ت م

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طرابلس 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 950 سلة غذائية، تزن 70 طنًا و300 كيلو غرام، و1,900 فرشة على العائلات السورية اللاجئة في مدينة طرابلس اللبنانية.ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة اللاجئين السورين في بيئات اللجوء.// انتهى //17:00ت م0076

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إنسانية متنوعة للاجئين السوريين في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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