السعودية اليوم / الجيش الليبي يحكم السيطرة على مناطق قريبة من الحدود الجزائرية



طرابلس 24 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

أحكم الجيش الليبي سيطرته على مناطق قريبة من الحدود الجزائرية حيث يوسع نطاق سيطرته على الجزء الجنوبي للبلاد.

وأكد المتحدث باسم قيادة الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في تصريح صحفي اليوم أن السيطرة على تلك المناطق تُعد استمرار لقوات الجيش في ملاحقة الجماعات الإجرامية والإرهابية وتحقيق إنجازات عسكرية تمثلت في استكمال السيطرة على قطاع جنوب غربي سبها الرابط مع حدود ليبيا.

// انتهى //

15:38ت م

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طرابلس 24 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأحكم الجيش الليبي سيطرته على مناطق قريبة من الحدود الجزائرية حيث يوسع نطاق سيطرته على الجزء الجنوبي للبلاد.وأكد المتحدث باسم قيادة الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في تصريح صحفي اليوم أن السيطرة على تلك المناطق تُعد استمرار لقوات الجيش في ملاحقة الجماعات الإجرامية والإرهابية وتحقيق إنجازات عسكرية تمثلت في استكمال السيطرة على قطاع جنوب غربي سبها الرابط مع حدود ليبيا.// انتهى //15:38ت م0065

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