السعودية اليوم / فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية



القاهرة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

فتحت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأوضح المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور في بيان اليوم، أن فتح الميناءين جاء بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.

// انتهى //

15:14ت م

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القاهرة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسفتحت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بعد تحسن الأحوال الجوية.وأوضح المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور في بيان اليوم، أن فتح الميناءين جاء بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.// انتهى //15:14ت م0059

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