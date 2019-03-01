مصادر "سبق" تكشف تفاصيل الخطة المنتظرة لتشغيل مطار جدة الجديد

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

علمت "سبق" من مصادرها بأن الهيئة العامة للطيران المدني تستعد لنقل عددٍ من الوجهات الداخلية، إلى مطار الملك عبدالعزيز الجديد بمحافظة جدة، ومن المتوقع البدء بالخطة خلال الشهرين القادمين، حيث يتم تنفيذها على ثلاثة أسابيع.

وفي التفاصيل، تتضمن الخطة البدء بنقل وجهات جازان وشرورة والطائف إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ( صالة رقم 1) ولجميع رحلات الخطوط السعودية المتجهة لتلك الوجهات، بعدد رحلات يتجاوز 122 رحلة أسبوعية.

وتبدأ المرحلة الثانية من الخطة خلال الأسبوع الثاني من تنفيذها وتتضمن نقل 5 وجهات داخلية للخطوط السعودية تشمل بيشة، رفحا، الجوف، حائل ووادي الدواسر بمجموع رحلات يصل إلى 82 رحلة أسبوعية.

وتختم الخطة القادمة بالأسبوع الثالث من بدء تنفيذها والتي تشمل نقل جميع رحلات الخطوط السعودية من وإلى أبها والبالغ عددها 173 رحلة أسبوعية، وبعدد ركاب يصل إلى أكثر من 14 ألف راكب أسبوعيًا.

يُذكر أن التشغيل الحالي للصالة رقم 1 تشغيل محدود لوجهات داخلية، ويتم تشغيله تدريجيًا بنظام الموجات، حيث يهدف هذا النظام إلى إضافة عددٍ من الوجهات تدريجيًا، ويتم ذلك بسبب عدم الاستعدادات الكاملة لتشغيل المطار وقلة عدد البوابات الجاهزة.