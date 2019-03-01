«عاجل» تكشف تفاصيل ضوابط وخطط الإيفاد للعام الدراسي القادم

اعتمد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ضوابط وخطط وشروط الإيفاد للدراسة في الداخل للعام الدراسي 1440 / 1441 هـ، والتي تضمّنت مقاعد ومجالات خطة الإيفاد لمرحلتي الماجستير والدكتوراه .

وكشفت مصادر لـ«عاجل» نسخة من تعميم وزير التعليم الموجَّه لعموم الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات، والتي حدّد فيها الوزير يوم الخميس الموافق 7 / 7 / 1440 هـ، كموعدٍ أقصى لرفع طلبات الإيفاد للفصل الدراسي الأول فقط من العام «1440 / 1441 هـ» عن طريق الخدمة الذاتية في برنامج فارس بعد اعتمادها من الرئيس المباشر.

وتضمّنت الضوابط الخاصة الحصول على قبول من عمادة الدراسات العليا في أحد البرامج العامة «التعليم النظامي»، وفقًا للتخصصات الواردة بالخطة في أي الجامعات الحكومية، يحدّد فيه الكلية والقسم والتخصص المقبول لدراسته ومدة الدراسة وبدايتها، وأن يكون القبول نهائيًا وموضحًا لنوعية الدراسة، ولا يرفع أي طلب ترشيح يشتمل على قبول مشروط باكتمال العدد أو افتتاح القسم أو استكمال متطلبات مُعيّنة مثل شرط اللغة الانجليزية والمواد التكميلية .

وتضمن التعميم، عدم رفع أي طلب ترشيح يكون القبول فيه صادرًا وفقًا لنظام الدراسة بنظام الأسبوع أو الدراسة المسائية، كون هذا النوع من الدراسة له تنظيمه الخاص، بالإضافة لمعاملة جميع الموفدين وفقًا لِمَا نصَّت عليه لائحة الإيفاد للدراسة في الداخل الصادرة بالأمر السامي رقم 7 / ب / 3843 وتاريخ 24 / 3 / 1421 هـ ، والمبلغة بالتعميم الوزاري رقم 149 / 62 وتاريخ 22 / 10 / 1421 هـ بما في ذلك النواحي المالية .

وتنشر «عاجل» مقاعد ومجالات خطة الإيفاد لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام 1440 / 1441 هـ، وكذلك توزيع مقاعد مرحلتي الماجستير والدكتوراه حسب خطة العام الدراسي القادم في المناطق التعليمية، والجدول الزمني لبرنامج الإيفاد الداخلي .