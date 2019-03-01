استخراج تصريح حج للسعوديين.. رابط وطريقة إصدار تصاريح الحج

استخراج تصريح حج للسعوديين، من المعروف أن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، يحرص بالاهتمام بضيوف بيت الله وتوفير كافة الأساليب والتسهيلات، التي تسهل أداء مناسكهم سواء للحج أو العمرة.

والجدير بالذكر أنه أصدرت الحكومة بالمملكة عددا من الأنظمة والإجراءات لتنظيم الحج للسعوديين والمقيمين، والتي تسمح للأشخاص الذين يرغبون في أداء فريضة الحج بأداء فريضة الحج كل 5 سنوات من أجل الحد من الازدحام في الأماكن المقدسة والسماح للمسلمين الذين لم يؤدوا فريضة الحج.

استخراج تصريح حج للسعوديين

ولذلك فرضت المملكة العربية السعودية ما يسمي تصريح الحج، حيث تصدر عده أحزاب تصاريح حج للمواطنين والمقيمين، ومن بين هذه الهيئات الأحوال المدنية السعودية، لنتعرف عبر موقعنا عن رابط وطريقة استخراج تصريح حج للسعوديين.

رابط وطريقة استخراج تصريح حج للسعوديين

وقد فعلت وزارة الحج خدمة المسار الإلكتروني للحجاج في الداخل، وهي الطريقة الوحيدة للحصول علي تصريح الحج للمواطنين أو المقيمين، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: