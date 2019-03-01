تنسيق حكومي لإسكان معتمرين باكستانيين بعد توقف رحلاتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

بدأت وزارة الحج والعمرة التنسيق مع إمارتي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والهيئة العامة للطيران المدني، باستضافة المعتمرين الباكستانيين حتى عودة الرحلات إلى باكستان والتنسيق مع شركات الطيران لإعادة الحجوزات، وذلك إثر إغلاق المجال الجوي والمطارات في باكستان، وتوقف جميع الرحلات المتوجهة إليها.

فريق عمل

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أنه تم تشكيل فريق عمل بمتابعة وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط، وتوجيه شركات ومؤسسات العمرة لإسكان المعتمرين الباكستانيين المجدولة رحلاتهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في فنادق مكة المكرمة، وإسكان الزوار المجدولة رحلاتهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في فنادق المدينة.

وقال وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز الوزان لـ»مكة» إن عدد المعتمرين الباكستانيين الذين تعذرت مغادرتهم مطار الملك عبدالعزيز بسبب توقف المجال الجوي الباكستاني 4000 معتمر، من أصل 125 ألف معتمر موجودين في العاصمة المقدسة، من بينهم 2000 كانت رحلتهم يوم الأربعاء الماضي، و2000 رحلتهم أمس الخميس.

الحظر الجوي

وأكد أنه بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة بادرت اللجنة الوطنية بالتواصل مع شركات ومؤسسات العمرة لاستضافتهم في مساكن حتى يرفع الحظر الجوي، مبينا أن 1000 معتمر باكستاني موجودين في المدينة المنورة تم تأجيل رحلاتهم يوم الأربعاء والخميس وإسكانهم في الفنادق.

من جهته قال المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة محمد بن بادي إن اللجنة تعمل على التواصل مع شركات ومؤسسات العمرة والفنادق من أجل إيجاد حلول لإسكان المعتمرين من خلال الحصول على خصومات، مؤكدا أن عددا من الفنادق قامت باستضافة المعتمرين الباكستانيين بالمجان.

وأشار إلى أن شركات ومؤسسات العمرة السعودية تستجيب لنداء الواجب تجاه المعتمرين الباكستانيين، والتي انتهت برامج العمرة بالنسبة لها، وكان من المفترض مغادرتهم للديار المقدسة بعد أن تمتعوا بأداء مناسك العمرة، إلا أن الاضطرابات الحاصلة بين الدولتين الشقيقتين باكستان والهند حالت دون مغادرتهم، وذلك نتيجة الحظر الجوي للطيران.

وتابع أن اللجنة خصصت خطا ساخنا على مدار 24 ساعه لتلقي أي نداء يستوجب التعاون والمساعدة للشركات والمؤسسات، موضحا أن العدد الموجود حاليا بالمملكة من المعتمرين الباكستانيين لا يقل عن 120 ألف معتمر.