عدم الإفصاح يلغي استحقاق حساب المواطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد المتحدث الرسمي في برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أمس، أهمية إضافة أي دخل ناتج عن نشاط تجاري سواء للمستفيد الرئيسي أو التابع.
وأوضح القحطاني أن عدم إفصاح بعض المستفيدين عن بياناتهم في الدفعة الـ 15 نتج عنه عدم استحقاقهم، بعد التحقق من بياناتهم مع الجهات ذات العلاقة، مبينا أن البرنامج يتحقق من دخل وبيانات المستفيدين عبر آلية مرتبطة بجهات حكومية عدة لجمعها ومقارنتها بما أفصح عنه بالبوابة. وأشار إلى أنه يتوجب على المتقدم عند التسجيل الإفصاح عن بيانات الدخل للأسرة شاملا التابعين، حيث إن ذلك يمثل شرطا في الأهلية.
ماذا يتضمن الإفصاح؟
- جميع مصادر الدخل في حال وجود أكثر من مصدر
- قيمة الدخل شاملا البدلات والعلاوات قبل خصم الأقساط
- أي دخل إضافي ناتج عن نشاط تجاري للمستفيد أو التابع
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