شكرا لقرائتكم خبر عن وكلاء الجامعات يناقشون مواءمة مخرجات التعليم مع «الرؤية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

افتتح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي أمس (الخميس)، أعمال الاجتماع التاسع للجنة وكلاء الجامعات للشؤون التعليمية والأكاديمية بالسعودية، الذي ناقش أهم المعايير لمواءمة ومخرجات التعليم الجامعي مع خطط التنمية للبلاد، خاصة رؤية المملكة 2030، إضافة لموضوعات تتعلق بدراسة الفائض والاحتياج لبعض التخصصات الجامعية مع سوق العمل، إلى جانب عرض نواتج التعلم ودور الجامعات في تطويرها.

وأوضح الدكتور اليوبي، أن وكالات الجامعات للشؤون التعليمية لها دور كبير في تنظيم العملية التعليمية ودراسة الاحتياج الفعلي لسوق العمل، بما يضمن المواءمة مع متطلباته، كما أن اجتماعات لجنة وكلاء الجامعات للشؤون التعليمية، تهدف لتبادل الخبرات والتكامل في العمل الأكاديمي لتحقيق الريادة العالمية لجامعات المملكة، بما يتناسق مع المستقبل الواعد للبلاد المخطط له ضمن رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020.