شكرا لقرائتكم خبر عن وكلاء الجامعات يناقشون مواءمة مخرجات التعليم مع «الرؤية» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)افتتح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي أمس (الخميس)، أعمال الاجتماع التاسع للجنة وكلاء الجامعات للشؤون التعليمية والأكاديمية بالسعودية، الذي ناقش أهم المعايير لمواءمة ومخرجات التعليم الجامعي مع خطط التنمية للبلاد، خاصة رؤية المملكة 2030، إضافة لموضوعات تتعلق بدراسة الفائض والاحتياج لبعض التخصصات الجامعية مع سوق العمل، إلى جانب عرض نواتج التعلم ودور الجامعات في تطويرها.
وأوضح الدكتور اليوبي، أن وكالات الجامعات للشؤون التعليمية لها دور كبير في تنظيم العملية التعليمية ودراسة الاحتياج الفعلي لسوق العمل، بما يضمن المواءمة مع متطلباته، كما أن اجتماعات لجنة وكلاء الجامعات للشؤون التعليمية، تهدف لتبادل الخبرات والتكامل في العمل الأكاديمي لتحقيق الريادة العالمية لجامعات المملكة، بما يتناسق مع المستقبل الواعد للبلاد المخطط له ضمن رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر وكلاء الجامعات يناقشون مواءمة مخرجات التعليم مع «الرؤية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.