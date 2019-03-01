شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى»: إنشاء مدينة طبية.. و100 فرصة للشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

كشف مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بافيل، عن إنشاء مدينة طبية متكاملة بالجامعة لخدمة الحجاج والمعتمرين وتلبية احتياجات طلاب الكليات الطبية وتأهيلهم وتدريبهم.

وأكد خلال ترؤسه اجتماع الهيئة الاستشارية لكلية الطب، الدور الكبير الذي تقوم به كلية الطب بجامعة أم القرى وبتميز برامجها التعليمية والأكاديمية ومخرجاتها، وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الطب وجمعية شفاء، بهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الطرفين في تطوير الخدمات الطبية للمجتمع المكي وضيوف بيت الله الحرام، كما وقعت إدارة الجامعة مذكرة تفاهم مع مستشفى باقدو والدكتور عرفان، لتدريب الخريجين في سنة الامتياز، فيما ناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية المستقبلية لكلية الطب خلال السنوات الـ5 القادمة (2019-2023).

من جهة ثانية، استعرضت جامعة أم القرى، مبادرة «100 فرصة»، المتنوعة أمام شباب منطقة مكة المكرمة، في مجالات التكنولوجيا، والتصنيع، والسياحة، والترفيه، وحزمة من الفرص التجارية، خلال لقاء خاص لبحث آليات التمويل التي تصل قيمتها إلى 300 ألف ريال كقروض حسنة مع عرض طرق التدريب؛ لتمكين أصحاب المشاريع من الانطلاق في أعمالهم بشكل صحيح، فيما نظم معهد الإبداع وريادة الأعمال بجامعة أم القرى، برنامج «أُسس ريادة الأعمال»، بمشاركة 130 طالب وطالبة، لتأهيلهم لسوق العمل.