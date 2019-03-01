شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مناطق موعودة بالغبار.. و25 مئوية بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، اليوم (الجمعة)، على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ويصل التأثير إلى منطقة نجران.

وبينت أن السماء ستكون غائمة جزئياً على شمال غرب، وغرب المملكة، وأن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/‏‏ساعة، وفي الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/‏‏ساعة، بينما تسجل مكة المكرمة اليوم 25 درجة مئوية.