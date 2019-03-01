شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: شراكتنا مع «الاستقدام» تعزز التواصل بالجمهور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن شراكتها الحقوقية مع ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة في دروته الثانية للعام الثاني على التوالي، تأتي ضمن جهودها في تعزيز التواصل مع الجمهور لنشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بالهيئة وخدماتها، وكذلك التوعية والتثقيف بحقوق وواجبات المواطن والمقيم، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، والإسهام في ضمان تطبيقها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة محمد المعدي، أن الهيئة حريصة على المشاركة في المناسبات والفعاليات التي تجمعها بالجمهور لتعزيز التواصل معهم، من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات، التي تكفلها الأنظمة واللوائح السعودية الخاصة بحقوق وواجبات أطراف العلاقة التعاقدية، من صاحب العمل والوافد الأجنبي.

وقال المعدي إن الهيئة أعدت جناحاً خاصاً في الملتقى بهذه المناسبة للتفاعل مع زائري الملتقى، حيث سيقوم موظفو الهيئة بتوزيع إصدارات الهيئة المتخصصة، والإجابة على أسئلة واستفسارات الزائرين الخاصة بالحقوق والواجبات في قطاع الاستقدام وبعلاقات العمل التعاقدية.

كما تستعرض أمام الزوار ما تشهده حقوق الإنسان في المملكة من تقدم، انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية، وتماشياً مع التزاماتها الدولية المترتبة على الصكوك الإقليمية والدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.