شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مخالط للإبل بـ«كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) سجلت وزارة الصحة، إصابة رجل (43 عاما) من مدينة ساجر بالرياض بفايروس كورونا، صنفت عدواه بحالة أولية مخالطة للإبل. وأوضحت عبر موقع مركز القيادة والتحكم أنه تم إخضاع المريض للعلاج في المستشفى.

سجلت وزارة الصحة، إصابة رجل (43 عاما) من مدينة ساجر بالرياض بفايروس كورونا، صنفت عدواه بحالة أولية مخالطة للإبل. وأوضحت عبر موقع مركز القيادة والتحكم أنه تم إخضاع المريض للعلاج في المستشفى.

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