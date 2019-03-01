شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 24 قاضياً.. وإعادة تشكيل دوائر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أقر مجلس القضاء الإداري، إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية، وقرر تعيين 4 قضاة على درجة «قاضي/ب»، و20 قاضياً على درجة ملازم قضائي بمختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، وحضور الأعضاء، إذ استعرض المجلس، وفقا لأمينه العام فهد الغنام، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات، حيث أقر ندب عدد من القضاة إلى عدد من المحاكم الإدارية بالرياض والباحة ومكة المكرمة، إضافة إلى ندب عدد من القضاة إلى مكتب الشؤون الفنية، وإعادة تأليف الإدارة العامة للتفتيش، والموافقة على تسمية عدد من القضاء رؤساء ومساعدي رؤساء لمختلف محاكم الديوان.