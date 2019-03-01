شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ بخاري وميلوراد دوديك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة للرئيس محمد بخاري، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق. كما بعث ولي العهد برقية تهنئة للرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس ميلوراد دوديك، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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