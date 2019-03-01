شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: المملكة سخرت إمكاناتها لمحاربة الفساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد النائب العام سعود المعجب أن المملكة سخرت الإمكانات والجهود كافة لمكافحة الفساد متتبعة بواطن هذه الآفة ومكافحتها وتجفيف منابعها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها.

وأشار المعجب، خلال اجتماعه الدوري برؤساء دوائر قضايا الفساد، بالإنجازات التي حققتها تلك الدوائر وكان لها الأثر الفاعل في حماية النزاهة وتعزيز الثقة وإحكام الشفافية في كافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وقال: «إن النيابة العامة حازت على ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ومباركتهما للخطوات والإجراءات التي قامت بها في مكافحة الفساد والقضاء عليه، والتي توجت بصدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على إنشاء دوائر متخصصة في قضايا الفساد بالنيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء في تلك القضايا وترتبط بالنائب العام مباشرة، وهذا يدل على عظم وثقل المسؤولية التي أنيطت بالنيابة العامة».

وأضاف المعجب: «إن هذه المهمة العظيمة محاربة الفساد وقطع دابره هي جوهر العمل الذي أنيط بكم، وهي الأمانة التي أولانا إياها ولي الأمر وحرص على قيامنا عليها بكل تفانٍ واقتدار».