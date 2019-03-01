اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع



نيويورك 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض اليوم.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 89ر68 نقطة ، أو 27ر0% ، ليصل إلى 27ر25916 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 89ر7 نقطة ، أو 28ر0% ، ليصل إلى 88ر2784 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 98ر21 نقطة ، أو 29ر0% ، ليصل إلى 53ر7532 نقطة.

// انتهى //

02:10ت م

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نيويورك 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض اليوم.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 89ر68 نقطة ، أو 27ر0% ، ليصل إلى 27ر25916 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 89ر7 نقطة ، أو 28ر0% ، ليصل إلى 88ر2784 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 98ر21 نقطة ، أو 29ر0% ، ليصل إلى 53ر7532 نقطة.// انتهى //02:10ت م0318

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