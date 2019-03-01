شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 3 آلاف كرتون تمور في «الغيضة» والان نبدء بالتفاصيل
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3 آلاف كرتون تمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 18 ألف فرد.
وتأتي المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.
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