شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أكبر تظاهرة ثقافية وسياحية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

دشنت اللجنة المنظمة لمهرجان «موسم الشرقية» ٢٠١٩، أكبر حدث تحتضنه المنطقة الشرقية، والذي يعد أوّل موسم من «مواسم المملكة» الأحد عشر، جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي للإعلان عن الانطلاقة تحت شعار «الشرقية ثقافة وطاقة» أمس، وتأتي انطلاقة هذا الموسم، ضمن برنامج جودة الحياة ٢٠٢٠ الذي اعتمده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)؛ وهو أحد أهم برامج التحوّل الوطني ٢٠٢٠، ورؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تطوير قطاع السياحة والترفيه في المملكة، لدفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن؛ وجعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارا، والمجتمع السعودي أكثر حيوية.

من جانبه أشاد رئيس اللجنة التنسيقية للموسم علي المطيري بجهود اللجان المنظمة من أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة الأحساء، والهيئة الملكية بالجبيل وينبع، وأرامكو السعودية ممثلة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، موضحا أن موسم الشرقية يعد أول موسم وأولى محطات «مواسم المملكة» التي أعلنتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس الأول، وأشار المطيري إلى أن هذا الموسم يقدم فعاليات مقدمة من الهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للثقافة، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).

» فعاليات متنوعة

فيما كشف مسؤول اللجنة الإعلامية عمر بدر عن الفعاليات والبرامج، والتي ستنطلق في 14 من الشهر الجاري، وتستمر لمدة ١٧ يوما بمجموعة متنوّعة من الفعاليات الشيّقة، والأنشطة الترفيهية والثقافية خلال موسم الشرقية «يلّا موسم الشرقية»، والتي تشمل أكثر من ٨٠ حدثا وفعالية، وستغطي تلك الفعاليات عدة مواقع في 8 مدن من المنطقة؛ ليحظى أكبر عدد من الزوّار بفرصة حضورها، والاستمتاع بها.

» 1500 متطوع

ويتوقع أن يستقطب برنامج موسم المنطقة الشرقية نحو 2 مليون زائر سواء من داخل المنطقة الشرقية أو خارجها، كما يستهدف استقطاب نحو 40 ألفا من الزوار الأجانب من داخل وخارج المنطقة الشرقية والمملكة وذلك يعود لقرب المنطقة الشرقية من دول الخليج، إضافة إلى تهيئة مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، والتي تقدر بنحو 3000 وظيفة مؤقتة، وأشار إلى وصول عدد المتطوعين المشاركين إلى 1500 متطوع ومتطوعة، من أصل 4000 مشارك.

» شرائح المجتمع

كما يتميّز «موسم الشرقية» بتقديم فعاليات وبرامج شيقة تم اختيارها بدقة وعناية فائقة لتناسب كافة شرائح المجتمع، وتتضمن فعاليات ثقافية، ومعارض ومؤتمرات مهنية، وبرامج تعليمية وترفيهية، وسباقات رياضية، وحفلات موسيقية، وأفلاما سينمائية سعودية، وفعاليات تراثية وفلكلورية، وتغطي هذه الفعاليات مختلف محافظات ومدن المنطقة الشرقية على النحو الآتي: «الدمام: 9 فعاليات (5 ترفيهي، 3 رياضي، 1 ثقافي)، الخبر: 13 فعالية (9 ترفيهي، 3 ثقافي، 1 معارض)، الجبيل: 19 فعالية (9 ترفيهي، 5 ثقافي، 3 رياضي، 2 معارض)، الظهران: 13 فعالية، (10 ثقافي، 1 ترفيهي، 1 رياضي، 1 معارض)، الأحساء: 21 فعالية، (9 ترفيهي، 7 ثقافي، 3 معارض، 2 رياضي)، الخفجي: 4 فعاليات (2 ثقافي، 1 ترفيهي، 1 معارض)، النعيرية: 3 فعاليات (2 ثقافي، 1 معارض)، حفر الباطن: 7 فعاليات (3 ثقافي، 2 ترفيهي، 1 رياضي، 1 معارض).

ويتضمن برنامج «مواسم السعودية» فعاليات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع، والتركيز على إبراز البعد الثقافي والموروث الوطني في المنطقة الشرقية، والمحافظة على التراث والحضارة العريقة للمملكة، وعكس الصورة المشرقة والإيجابية لدى العالم الخارجي، وإبرازها كوجهة عالمية متنوعة في مجالات الطاقة والاقتصاد والثقافة والترفيه التعليمي.

» موسم التسوق

وتنظم غرفة الشرقية ضمن فعاليات موسم الشرقية، موسم تسوق، يضم المئات من العلامات التجارية وبيوت الموضة والأزياء ومستلزمات العائلة والمجمعات والمراكز التجارية، وتقدم ضمن المهرجان عروضا مميزة وتخفيضات استثنائية، كما يوفر المهرجان للمتسوقين فرصا فريدة للفوز في السحوبات المنتظرة على باقة من الجوائز القيمة.

» ترفيه هادف

وأعرب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير الذي يرأس لجنة فعاليات الدمام والخبر والنعيرية وحفر الباطن والخفجي، عن سعادته بتدشين موسم الشرقية كأول انطلاقة لمواسم السعودية، لتوفير بيئة ترفيهية هادفة تستحضر عراقة الماضي واستشراف المستقبل، وإبراز المقومات السياحية المتميّزة، والمعالم التراثية العريقة، والصورة الجمالية الرائعة للمنطقة الشرقية، لإضفاء المزيد من أجواء الترفيه والسياحة للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة من داخل المملكة وخارجها.

» التجربة الترفيهية

وعبّر رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله السعدان، عن ثقته بأن تحظى فعاليات موسم الشرقية بإقبال كبير وتجاوب منقطع النظير من كافة شرائح المجتمع، لتميّزها في تنويع وإثراء التجربة الترفيهية، وتوفير خيارات عديدة من البرامج والفعاليات الجديدة الجاذبة التي تسهم في دعم جودة الحياة، ورسم البهجة على الجميع؛ معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم في دعم وإنجاح هذا العمل الوطني الكبير.

» البعد الثقافي

وأوضح نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية نبيل الجامع، أن موسم الشرقية، يقدم العديد من الفعاليات، مع الاهتمام بالمحافظة على الهوية الوطنية وإبرازها والتعريف بها ونقلها إلى الأجيال المقبلة، وإبراز البعد الثقافي للمنطقة وارتباطها بالطاقة باعتبارها أكبر مركز لإنتاج الطاقة والصناعات النفطية في العالم؛ مشيرا إلى البرامج المتنوعة والمتميّزة التي يحتضنها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) والتي تتضمن العديد من الفعاليات.

» خدمة الوطن والمواطن

وقال أمين محافظة الأحساء المهندس عادل الملحم الذي يرأس لجنة فعاليات الأحساء، إن البرامج الثقافية والسياحية بالمنطقة الشرقية، تضطلع بدور اقتصادي واجتماعي مهم، من خلال تقديم فعاليات نوعية ومتميّزة تصب في خدمة الوطن والمواطن، وزيادة فرص الترفيه، ودعم السياحة الداخلية وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي، باعتباره أحد المواسم المهمة التي تسهم في استقطاب المزيد من السياح من الداخل والخارج، فضلا عن المساهمة الإيجابية لهذه المواسم في زيادة نمو الاقتصاد المحلي، وإبراز الصورة المشرقة والايجابية للمملكة لدى العالم الخارجي كوجهة عالمية متنوعة في مجالات الطاقة والاقتصاد والثقافة والترفيه.

ويشارك في موسم الشرقية العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ودعم رواد ورائدات الأعمال السعوديين، والمتطوعين؛ ولـ«المواسم السعودية» أثر على نمو القطاع السياحي في السنوات الخمس المقبلة، إذ تسهم في نمو قطاع السياحة الداخلية، وزيادة ومضاعفة فرص الترفيه الداخلية، وزيادة إنفاق الأسر على السياحة والترفيه داخل المملكة، والارتقاء بمستوى وفاعلية الأنشطة المتعلقة بالثقافة والتعلم والترفيه والسياحة الداخلية، واستقطاب المزيد من أعداد السعوديين العاملين في قطاع السياحة والترفيه، والعديد من السيّاح من الخارج وخصوصا عند إقامة الفعاليات ذات الطابع العالمي.

أكثر من 80 فعالية ثقافية وترفيهية

مشاركة 1500 متطوع ومتطوعة

توفير 3000 وظيفة مؤقتة خلال العام