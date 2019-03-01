شكرا لقرائتكم خبر عن ظريف.. محاولة قفز من السفينة.. والان نبدء بالتفاصيل

دلل الرئيس باراك أوباما آيات الله الإيرانيين الكسرويين، بكل ما أوتي من الغرام والهوى. وجمع الدول بالسوط والعصا لعقد صداقات مع الملالي.

وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبح أي غرام أمريكي يصيب أوروبا، أيضاً، بتباريح الجوى لذات الحبيب.

وقرر دعم مشروعات خامنئي وميليشياته الإرهابية المتنوعة المتعددة الجنسيات، وقرر وزير خارجيته جون كيري أن يعمل ممثلاً مخلصاً لآيات الله ومدافعاً عن إيديولوجية الكره الطائفية المدمرة. ويبدو أن خبراء إدارة أوباما طلبوا من الولي الفقيه تعيين شخصية هولوودية جذابة وواجهة عصرية تخفي وراءها الأيديولوجية البدائية لخامنئي، وهم يرتبون كل شيء، فجاء محمد جواد ظريف، خريج جامعتي سان فرنسيسكو ودنفر الأمريكيتين، ومن عائلة نخبة ثرية، وذو طلة عصرية تغطي على كونه ممثلاً لنظام رجعي يستمد استراتيجياته من خرافات منامات ليلية.

وما كان ظريف يحتاج لأي جهد دبلوماسي، هو يظهر في التلفزيون فقط ويعقد اجتماعات، وكيري يتولى ترتيب كل شيء بما في ذلك إرغام أوروبا ودول أخرى على الترحيب به بحفاوة وتلبية طلباته، حتى أن الإعلام الغربي التهم الطعم ويصف ظريفاً بمهندس الاتفاق النووي الإيراني، ويضفي عليه أمجاداً دبلوماسية، لكن الحقيقة الفعلية أن كيري هو الذي أبرم الاتفاق بالنيابة عن إيران، وكان ظريف يمهر توقيعه ويوزع الابتسامات، في أفظع تمثيلية عرفها التاريخ.

بعد أن صعد دونالد ترامب إلى المسرح أوقف التمثيلية وألغى الاتفاق الفضيحة، وبدأ محاصرة نظام الملالي وميليشياته، حتى أن وزير الداخلية البريطاني قرر، قبل أيام، إدراج حزب الله في قائمة الإرهاب، وما كانت بريطانيا تجرؤ على ارتكاب هذا الإثم المبين، أيام أوباما، الذي بكل صفاقة، منع الكونغرس من تجريم الحزب بتجارة المخدرات.

وفي مقابل هجوم ترامب قرر آيات الله تمسكهم بدبلوماسية الحرس الثوري وميليشياته ونظام بشار الأسد، في أسوأ ظرف دولي واقتصادي ومحلي يمر به النظام في تاريخه، وهذا نوع من الانتحار السياسي إن لم يكن انتحاراً كلياً للنظام.

ويبدو أن ظريفا رأى أن كل السبل والأبواب التي كان يفتحها كيري لإيران قد أغلقت، ولا يمكن لأوروبا مقاومة ترامب، ولن تصبر روسيا طويلاً على الميليشيات في سوريا. وأدرك ظريف أنه إذا لم يغير الملالي سياساتهم سيقودون إيران إلى مستنقع أخطر من الحرب مع صدام. وأن سياسة الميليشيات وتحريكها، في العراق مثلاً، قد تعطي لترامب مبرراً لشن ضربات عسكرية ضد الملالي وحرسهم، لهذا قرر القفز من السفينة والاستقالة، أو مناورة قبل أن تغوص إيران في مزيد من الأوحال. ويبدو أن تمسك روحاني بظريف وإقناعة بالعدول عن الاستقالة، ضغط على المرشد للتخفيف من دبلوماسية الميليشيا التي تعيق مهمة ظريف العويصة، خاصة بعد نشر متعمد لصور استقبال بشار الأسد في طهران بحضور قاسم سليماني، أهم قادة الميليشيا، وغياب ظريف. وتلك رسالة من المرشد لروحاني أن سليماني يمثل هوية النظام وأهم منهما. وواضح من التعليقات الخشنة لسليماني أن قائد الميليشيا هو الذي تولى التنسيق لزيارة الأسد لطهران، بتجاهل تام لوزارة الخارجية. ونجح ظريف في توجيه رسالة، لكن حرس المرشد لا ينسى، وسوف يعاقب ظريفاً في الوقت المناسب وقد يتهمه بالتقصير أو يلبسه تهمة عمالة ويسجنه أو يصفيه.

* وتر

من ذرى زاغروس،

حتى بساتين نيسابور بوابة الشرق ومدينة الغيم

حيث كان الخيام ينشد مواويله

ترنو الأعين الدعج لصباح ندى

وتحلم صبايا النهر بالاحتفاء بولادة خصل الشمس..

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