«الغذاء والدواء» لـ اليوم: وحدة متخصصة لرصد إعلانات المنتجات

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وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء عبدالرحمن السلطان لـ«اليوم»: إن عقوبات المخالفين لـ«دليل شروط الموافقة المباشرة على الإعلان للمنتجات الغذائية ومنتجات الأعلاف»، تبدأ من 500 ألف ريال في حال قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو ممنوعة دولياً أو محلياً أو ممنوعة من التداول.
وأكد أن الهيئة تتعاون بصفة مستمرة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في أي إجراءات تقوم بها لضمان العمل التكاملي الذي يحقق أهداف اللوائح المعلنة.
ونصت تنظيمات لائحة الإعلان عن المنتجات الغذائية أنه في حال تداول غذاء مغشوش أو الإعلان عنه تكون الغرامة 100 ألف ريال، و25 ألف ريال لتداول أو الإعلان عن الغذاء بأساليب أو بيانات مضللة أو خادعة، و25 ألف ريال لتداول أو الإعلان عن غذاء ملوث أو مجهول المصدر أو غير مطابق للمواصفات القياسية، وفي حالة تكرار المخالفات تُضاعف الغرامة، وفي حال العمد تُحال إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
وبحسب اللائحة أيضاً تغرم المنشأة بـ 5000 ريال في حال الإعلان عن أعلاف دون الحصول على ترخيص من الهيئة، و2000 ريال في حال الإعلان عن الغذاء قبل الحصول على موافقة الهيئة، و2000 ريال للتعديل على الإعلان المرخص من الهيئة قبل الحصول على موافقتها على هذا التعديل، مع الاكتفاء بمضاعفة الغرامة في حال تكرارها.
وتنص تنظيمات دليل شروط الموافقة المباشرة على الإعلان للمنتجات الغذائية ومنتجات الأعلاف في الفصل الخامس، على أن العقوبات تكون بغرامة مالية حسب لائحة العقوبات والجزاءات المعتمدة بالهيئة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وإيقاف إزالة الدعاية أو الإعلان ويكون على حساب الجهة المعلنة، والإعلان في صحيفة رسمية ينفي ما ورد في الدعاية أو الإعلان على حساب الجهة المعلنة، وإيقاف تسجيل المنتج حتى يتم تصحيح الدعاية أو الإعلان المخالف.
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