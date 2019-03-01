شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل إرشادية للنحالين والان نبدء بالتفاصيل

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء ممثلا في المركز الإرشادي المزرعة المتكاملة، ورشة عمل إرشادية للنحالين في الأحساء بعنوان «تقسيم خلايا النحل»، بحضور مدير عام المكتب المهندس خالد الحسيني، وذلك في مقر المكتب بالهفوف.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور منها أهداف وأهمية الأيام الحقلية للمناحل، وطرق استخراج التراخيص اللازمة للمناحل، وعملية التقسيم للمناحل، والأمور التي يجب مراعاتها عند إجراء تقسيم الخلية والكيفية التي يقوم عليها.

وأوضح المهندس يوسف بو عريش، خلال الورشة أن تقسيم المناحل يعد من العمليات، التي يقوم بها النحال لزيادة طوائف إنتاج النحل بنسبة تصل إلى 50% كل عام، مبينا أنه يشترط أن تكون طوائف النحل قوية ومزدحمة بالنحل ومليئة بالحضنة والعسل والغذاء والمخزون. وأضاف: إنه من الأفضل أن تتم عملية التقسيم في أوائل الربيع لكي يكون أمام الطوائف المكونة حديثا متسع من الوقت الكافي.