النيابة العامة السعودية – تقديم وظائف النيابة العامة 1440 برتبة ملازم تحقيق

نتابع معكم زوارنا الكرام آخر أخبار الوظائف السعودية التي يتم الإعلان عنها باستمرار، حيث نتابع معكم اليوم ما أعلنته النياية العامة، حيث أعلنت عن عدد من الوظائف الشاغرة على كادر الأعضاء بمرتبة (ملازم تحقيق) وسنتعرف زوارنا الكرام على وظائف النيابة العامة 1440 التي تم الإعلان عنها.

نقدم لحضراتكم كل مايدور حول وظائف النيابة العامة برتبة ملازم تحقيق، حيث معرفة تفاصيل النيابة العامة وظائف من حيث الشروط وموعد تقديم وظائف النيابة العامة بالإضافة للشروط اللازمة لشغل الوظائف.

النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة عن توافر عدد من االوظائف الشاغرة على كادر الأعضاء بمرتبة (ملازم تحقيق) وذلك وفقا لعدد من الشروط التي لابد من توافرها في المقدم على الوظيفة والتي سنقوم بذكرها خلال تقريرنا التالي.

وظائف النيابة العامة 1440

الوظائف الشاغرة تتطلب عددا من الشروط التي لابد من توافرها ألا وهي:

لابد وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية

لابد وأن يكون حسن السلوك والسيرة

لابد وأن يكون متمتعا بالأهلية اللازمة

لابد من الحصول على شهادة إحدى (كليات الشريعة) بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها وأن يكون حاصلا على شهادة تخصص (الأنظمة) من إحدى جامعات المملكة أو شهادة معادلة لها ويشترط في حالة المعادلة النجاح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

لابد وأن يكون لائقا صحيا للخدمة

ألا يكون قد حكم عليه بحد أو جرم أو تعزير مخل بالشرف والأمانة وألا كون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

لابد من اجتياز اختبار التعيين بنجاح

ألا يكون قد سبق أن أجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر الأعضاء

ألا يكون المتقدم موظفا حكوميا.

الجدير بالذكر أن نشير إلى تطبيق النيابة العامة المعايير الدقيقة للوصول للأكفاء من المتقدمين للعمل بالوظائف لديها وذلك من خلال الاختبارات المقررة عبر المركز الوطني للقياس والتقويم بالإضافة للمقابلة الشخصية وعلى المتقدم مراعاة النقاط التالية:

التسجيل باستمارة التقديم على النيابة العامة الالكتروني المركز الوطني للقياس والتقويم من خلال الرابط المخصص من هنا

يبدأ التسجيل في المركز الوطني للقياس من يوم الأحد 15 رجب 1440 (1440/7/15) ويعتبر التسجيل واستكمال بقية الإجراءات شرط رئيسي لدخول الاختبار.

كيفية التسجيل في المركز الوطني للقياس والتقويم

أولا عليك فتح الملف

عند التسجيل في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم لابد من تسجيل بياناتك الشخصية من خلال الموقع، على أن يتم التحقق منها ومن ثم إنشاء ملف خاص بك لدى المركز على أن تعطى رقم مشترك دائم لاستخدامه طيلة معاملاتك مع المركز ويعتبر بمثابة الرقم السري من هنا

وتتضمن البيانات كل من (الاسم ورقم السجل المدني وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف الثابت والجوال بالإضافة للبريد الإلكتروني إن وجد)

ثانيا التسجيل في الاختبار

بعد فتح الملف والحصول على رقم المشترك، بإمكانك التسجيل واختيار الموعد المناسب في الاختبارات المطروحة والموضحة في موقع المركز على الانترنت، ويمكن التسجيل من خلال موقع المركز على الانترنت أو الهاتف الموحد الخاص بالتسجيل (920001170) وبعد اختيار الموعد سيتم حجز مقعد لك

ثالثا تسديد المقابل المالي

بعد حجز الموعد لابد من تسديد المقابل المالي الخاص بالمركز الوطني للقياس لدخول الاختبار (200 ريال) ويعتبر تسديد الرسوم شرط أساسي لدخول الاختبار، وسوف يتلقى المتقدم رسالة على البريد الإلكتروني الخاص به تتضمن معلومات مهمة للمتقدم وتفيد باستلامه الطلب.

ويتم إرسال الرسائل النصية للمجتازين للاختبار تمهيدا للمقابلة الشخصية.

تقديم وظائف النيابة العامة

يبدأ التقديم على وظائف النيابة العامة يوم الأحد القادم 1440/6/26 على أن ينتهي في 1440/7/8

رابط تقديم النيابة العامة برتبة ملازم تحقيق

يتم التقديم على الوظائف من خلال الرابط المخصص لذلك من هنا