جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج وزارة التربية والتعليم وامتحانات ابناؤنا في الخارج ازهر 2019

تم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج تحديد المستوى الاستثنائي بدءًا من يوم 27 أكتوبر، وهي امتحانات “المعادلة” لجميع الصفوف الدراسية أي أنها للطلبة المحولين فقط من مصر، وقد بدء بالفعل استلام طلبات التقدم وعلى أن يستمر استقبال الطلبات حتى يوم 18/10/2018، وقد تم استلام الطلبات بالمكتب الثقافي المصري في الرياض وجدة، وعلى أن يتم إيداع مبلغ 1000 ريال في حساب المكتب الثقافي بأحد البنوك التالية:

بالنسبة لمكتب الرياض: بنك سامبا السعودي الأمريكي حساب رقم 2001766149.

بالنسبة لمكتب جدة البنك: الأهلي السعودي حساب رقم 12347258007602، وكذلك بنك سامبا السعودي الأمريكي حساب رقم 2610703104.

شروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج تحديد المستوى

المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج

جدول امتحانات أبناؤنا في الخارج تحديد المستوى جميع الصفوف الدراسية

امتحانات الصف الاول الثانوي النظام الجديد

شروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج تحديد المستوى

ألا يكون الطالب قد تقدم لامتحانات المعادلة هذا العام سواء في السفارة أو الإدارة التعليمية التابع لها في مصر. استيفاء جميع المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج تحديد المستوى.

المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج

الشهادة الحاصل عليها الطالب، على أن تكون الشهادة مصدق عليها من قبل المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب، بالإضافة إلى وزارة الخارجية والقنصلية المصرية. شهادة الميلاد المميكنة الخاصة بالطالب والمدون عليها الرقم القومي. استمارة التقدم مرفق معها 2 صورة شخصية. الإيصال الخاص بإيداع الرسوم بالبنك. إقرار ولي الأمر والذي يفيد بعدم قيام الطالب بآداء الامتحان هذا العام، وإليكم نسخة من ذلك الإقرار.

جدول امتحانات أبناؤنا في الخارج تحديد المستوى جميع الصفوف الدراسية

إليكم زوار نجوم مصرية جدول امتحانات أبناؤنا في الخارج جميع الصفوف الدراسية والتي تبدأ جميعها بدءًا من الساعة الثالثة عصرا.

امتحانات الصف الاول الثانوي النظام الجديد

قررت وزارة التربية والتعليم أن تسير امتحانات الصف الأول الثانوي كما كانت عليه العام الماضى، وقامت الوزارة بإرسال خطابًا إلى وزارة الخارجية لإبلاغ السفارات بذلك البيان، إذ يتم امتحان الطالب في المنهج بالكامل آخر العام، وإن لم يتمكن من اجتياز الدور الأول، فعليه أن يؤدي الدور الثاني، وقد جاء نص الخطاب على النحو التالي: