شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة السعودية.. وزراء الصحة العرب يناقشون توحيد التشريعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة) أعرب وزراء الصحة العرب المشاركون في اجتماع الدورة العادية للمجلس الذي انعقد أمس بالقاهرة برئاسة وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس عن تعازيهم لمصر في ضحايا حادثة حريق محطة مصر. ويرأس الوفد السعودي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد الضويلع. وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية الدكتورة هيفاء أبوغزالة أن جدول الأعمال سيناقش أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة والاختصاصات الصحية، والتجارب الرائدة للدول العربية في المجال الصحي، ومقترحا بالاحتفال باليوم العربي للصحة، وجائزة الطبيب العربي، وتوحيد التشريعات الصحية، إلى جانب بحث خدمات نقل الدم، وتوصيات بخصوص الصحة الإنجابية. كما يناقش المجلس مشروع إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فايروس نقص المناعة (الإيدز)، ومشروع إنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والمعملية، وتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أعرب وزراء الصحة العرب المشاركون في اجتماع الدورة العادية للمجلس الذي انعقد أمس بالقاهرة برئاسة وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس عن تعازيهم لمصر في ضحايا حادثة حريق محطة مصر. ويرأس الوفد السعودي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد الضويلع. وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية الدكتورة هيفاء أبوغزالة أن جدول الأعمال سيناقش أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة والاختصاصات الصحية، والتجارب الرائدة للدول العربية في المجال الصحي، ومقترحا بالاحتفال باليوم العربي للصحة، وجائزة الطبيب العربي، وتوحيد التشريعات الصحية، إلى جانب بحث خدمات نقل الدم، وتوصيات بخصوص الصحة الإنجابية. كما يناقش المجلس مشروع إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فايروس نقص المناعة (الإيدز)، ومشروع إنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والمعملية، وتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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